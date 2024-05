Warum Wasser aus der Dose jetzt Trendgetränk ist

Ausgelassene Stimmung, besondere Momente – all das soll bei den Konsumenten die Kauflaune verstärken. Mineralwasser aus der Dose verwundert dabei mittlerweile keinen mehr – erst recht nicht, seitdem die US-Marke „Liquid Death“ in der Startphase stilles und prickelndes Wasser von der Starzinger-Gruppe in Frankenmarkt in Dosen abfüllen ließ, diese mit Totenköpfen verzierte und in Amerika verkaufte.