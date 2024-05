Alko-Radler nach Unfall bewusstlos aufgefunden

Am späten Samstagabend fand ein Linzer in Nettingsdorf eine regungslose Person, die neben einem E-Bike auf dem Boden lag. Beim EIntreffen der Rettungskräfte konnte der gestürzte 61-Jährige bereits befragt werden. Er hatte mehrere Verletzungen erlitten, und auch ein Alko-Test schlug positiv an.