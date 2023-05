Der Kampf gegen die Quaggamuschel ist verloren

Was für eine Erfolgsstory: Im Jahr 2016 wurde erstmals eine Quaggamuschel im Bodensee gesichtet. Im Jahr darauf hatte sich die Muschelart schon stark verbreitet - heute ist das Lebewesen millionen- oder gar milliardenfach im See anzutreffen. Die Tiere sind zwar hier nicht heimisch, fühlen sich aber offenbar so.