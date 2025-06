Altachs Stürmer präsentierten sich in Torlaune

Nächster Test steigt in Liechtenstein

Gestern hatten die Altach-Kicker dann frei, ab heute geht die Vorbereitung im heimischen Trainingsgelände weiter. Am Samstag steht der nächste Test beim FC Vaduz auf dem Programm. Am 30. Juni übersiedeln die Vorarlberger nach Nürnberg, wo ein Trainingslager und ein Testspiel durchgeführt werden. Übernachtet wird dabei in einem Hotel des neuen Hauptsponsors Dormero, der laut Beschluss der Generalversammlung nicht im Vereinsnamen aufscheinen wird.