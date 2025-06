Älplerin wollte kalbende Kuh retten und stürzte ab

Selbst die Rettung gerufen

Glücklicherweise war sie noch in der Lage, ihren Mann und die Rettungskräfte per Mobiltelefon zu verständigen. Sie wurde von der Crew eines Liechtensteiner Rettungshelikopters geborgen und ins Krankenhaus Dornbirn geflogen. Nach ersten Informationen der Polizei dürfte sie sich Frakturen am Unterarm und am Nasenbein zugezogen haben.