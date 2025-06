Diese Austria bereitet Markus Mader viel Freude

Testspielphase beginnt

Am Freitag (15.30) startet die Truppe in Wattens in die fünf Partien umfassende Testspielphase. Mit der WSG Tirol wartet gleich im ersten Spiel ein Bundesligist. Mader: „Wir haben bewusst verschieden starke Gegner gewählt. Die WSG wird gleich eine erste Standortbestimmung.“ Sechs Tage später gastiert die Austria zum Benefizspiel bei der Dornbirner Dornbirn.

Am 11. Juli wird im Rheinvorland gegen den Schweizer Kooperationsverein FC Biel-Bienne getestet, ehe die Lustenauer Auswahl bereits am Tag darauf bei der Stadioneröffnung des SC Röthis aufläuft. Den Abschluss der Vorbereitung bildet das Heimspiel gegen den FC Augsburg am 19. Juli. Der Anpfiff erfolgt um 16 Uhr.