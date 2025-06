Eintauchen in ein Geschichtenuniversum

Eine Kabinettausstellung in der Barockbibliothek – damit lockt das Kloster Mehrerau in Bregenz Besucher und Besucherinnen, sich auf ungewöhnliche Art und Weise auf die Geschichte des Landes einzulassen. „Hoi b´sundrig. Große Dinge – Kleine Dinge“ lautet der Titel, der für Nicht-Vorarlberger einer Übersetzung bedarf: Der Ausruf „Hoi“ drückt Überraschung aus, dient aber auch als Begrüßungsformel: „Hoi, Du auch hier!?“ Und im Wörtchen „b’sundrig“ steckt mehr als das Besondere. So kann man sich damit im Ländle diplomatisch aus der Affäre ziehen, denn als „b’sundrig“ lässt sich auch das eher Seltsame oder Befremdliche bezeichnen. „Wenn man nicht weiß, was man sagen soll, passt b’sundrig immer. Es kann Faszination ausdrücken oder Distanz schaffen. Je nachdem“, erklärt Kurator Tobias G. Natter.