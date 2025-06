„Das Sparen wird nicht mit Jahresende vorbei sein“

Seit Jahresbeginn schnallen die Mitglieder der Vorarlberger Landesregierung, angeführt von Landeshauptmann und Finanzreferent Markus Wallner, den Gürtel enger. In allen Ressorts wurde der Rotstift angesetzt. Rund 33 Millionen Euro wurden so im ersten Halbjahr eingespart, bis Jahresende sollen es dann 50 Millionen Euro sein. Trotz aller Sparbemühungen wird – wie im Budget vorgesehen – ein Darlehen in Höhe von 230 Millionen Euro aufgenommen werden. Ein aktueller Regierungsbeschluss sieht vor, die ersten 120 Millionen Euro bereits jetzt abzurufen, informierte Wallner im Pressefoyer nach der Regierungssitzung. Der Rest soll nach derzeitigem Planungsstand im Herbst folgen.