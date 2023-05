Sepp Straka schafft Sensation bei PGA Championship

Der 30-Jährige katapultierte sich in Rochester vom 20 Platz voraussichtlich in die Top-Ten. Dem Wiener gelangen auf den letzten 18 Bahnen bei drei Schlagverlusten nicht weniger als acht Birdies. Die besten Spieler nach drei Runden waren am späten Sonntagabend (MESZ) im Oak Hill Country Club aber noch unterwegs.