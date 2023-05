Scholz: Kampfjets sind „längerfristiges Projekt“

Verschiedene Treffen Selenskyjs

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nahm am Sonntag persönlich an den Beratungen der G7-Staaten in Hiroshima teil. Er war am Vortag als Überraschungsgast in Japan gelandet und hat bereits mehrere der dort versammelten Staats- und Regierungschefs getroffen. Darunter sind zusätzlich zu Scholz Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der kanadische Premierminister Justin Trudeau und US-Präsident Joe Biden. Auch den indischen Regierungschef Narendra Modi traf der ukrainische Präsident. Indien hat eine neutrale Haltung zum Krieg eingenommen.