Cyber-Angriff legt Werkstattkette ATU lahm

Bei der Werkstattkette ATU müssen Kunden in Deutschland nach einem Cyberangriff auf das Unternehmen mit Einschränkungen rechnen. Wie die Firma mit Sitz in Weiden in der Oberpfalz am Freitag mitteilte, funktionieren verschiedene Systeme seit dem Angriff am Donnerstag auf mehrere Server gar nicht mehr oder nur einschränkt. Kunden in Österreich sind hingegen nicht betroffen, sagte ein Sprecher. Filialen und Online-Shop seien voll funktionsfähig.