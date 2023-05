Junge Räuber: Macheten-Überfall und kleine Beute

Weinend schließen seine Mutter und sein Bruder den 16-Jährigen vor dem Gerichtssaal in Wien in die Arme. Nicht zum ersten Mal findet sich der Angeklagte in dieser Situation wieder. „Er hat dasselbe eigentlich schon einmal gemacht“, erinnert die Staatsanwältin gleich zu Beginn an seine Vorstrafe - die er schon kurz nach seinem 14. Geburtstag sammelte.