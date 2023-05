Kroatischer Urlaubsort droht mit hohen Strafen

Aufgrund zunehmend unangemessenen Verhaltens von Touristen führt die dalmatinische Metropole Split nun Bußgelder für ungebührliches Verhalten auf öffentlichen Plätzen ein. Für Handlungen wie Wildpinkeln, Baden in Springbrunnen, Schlafen in Parks sowie Alkoholkonsum außerhalb von Lokalen werden jeweils Bußgelder in Höhe von 300 Euro fällig. Wer sich in der Öffentlichkeit erbrechen muss, muss mit einer Strafe von 150 Euro rechnen.