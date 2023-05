Erdbeben der Stärke 7,7 nahe Neukaledonien

Die Behörden rieten den Bewohnerinnen und Bewohnern, sofort Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und sich von Küstengebieten in höher gelegene Regionen zu begeben. Auch in Neukaledonien, einem französischen Überseegebiet, wurden die Menschen aufgefordert, die Küstengebiete zu verlassen. In Vanuatu leben etwas mehr als 300.000 Menschen, in Neukaledonien ungefähr 270.000.