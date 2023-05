Mehrere Feuerwehreinsätze nach starkem Regen

Einsätze auch im Landesnorden

In Weiden am See hatten Regen und Sturm einige Dachziegel gelockert, auch hier sprangen die Florianis ein und dichteten das Dach wieder ab. In Neusiedl am See krachte ein altes, unbewohntes Haus teilweise in sich zusammen. Die intensiven Regenfälle der vergangenen Tage hatten das Fundament unterspült. Hier gab es zum Glück - wie auch bei den anderen Einsätzen - keine Verletzten.