2 Schlepper auf Autobahn gestoppt: Jetzt in Haft

Fast 6800 Aufgriffe

Allein im Monat Mai wurden in den ersten beiden Wochen zehn Schlepper von der Polizei im Grenzgebiet mit Ungarn festgenommen. Die Kriminellen waren direkt verwickelt in 971 Aufgriffe, die in der selben Zeit erfolgt sind. Die Behörden rechnen mit einem deutlichen Anstieg bei den Registrierungen von Migranten in den kommenden Wochen. Seit Jänner wurden im Burgenland fast 6800 Flüchtlinge gemeldet.