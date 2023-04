18-Jährige als „Schlepper-Königin“

Migranten für Gewinnmaximierung in Kleinwagen gepfercht

Mit gerade einmal 18 Jahren pferchte die Irakerin daher nicht nur selbst ein Dutzend Menschen in einen kleinen Toyota Corolla, sondern organisierte auch gleich ganze Schlepperkonvois, bis sie im Oktober 2022 im Burgenland gefasst wurde. Auch ihr eigener Ehemann beteiligte sich munter an dem kriminellen Treiben. Sie ist für die Schleppung von mindestens 58 Illegalen verantwortlich. Je höher die Zahl der Geschleppten, desto höher der Umsatz, so ihre Logik.