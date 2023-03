Höllenfahrt: Schlepper von Fahndern gestoppt

Endstation in Hornstein

Auf der Höllenfahrt durch die Ortschaften hielt der Lenker bei keiner Stopptafel an, später überfuhr er sogar einen Schranken. Erst in Hornstein war Endstation. Der Verdächtige lief vom Fahrzeug weg, wie aus dem Cockpit der Flugpolizei gemeldet wurde. Im Garten eines Wohnhauses in der Bizonfystraße verschanzte sich der 29-Jährige. Fahnder nahmen ihn am Samstag gegen 0.15 Uhr fest. 13 türkische Kurden und ein Afghane suchten um Asyl an.