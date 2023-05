In Vorarlberg war die Feuerwehr im Dauereinsatz

60 bis 80 Liter pro Quadratmeter

In der Nacht fielen lokal 60 bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter. Das meiste Wasser kam im Bezirk Feldkirch vom Himmel. Dort gab es auch die meisten Feuerwehreinsätze. Allein in den Regionen Vorderland und Feldkirch wurden die Einsatzkräfte 89 Mal zu Hilfe gerufen. Überwiegend handelte es sich um überflutete Keller und Tiefgaragen. In Dornbirn musste die Feuerwehr zehnmal ausrücken, in einem Fall, um ein Auto zu sichern, das drohte in einen Wald abzustürzen. Verletzt wurde trotz der vielen Vorfälle niemand.