Städte unter Wasser: Dramatische Lage in Italien

Menschen mit Hubschraubern geborgen

In Faenza stiegen Menschen auf die Dächer ihrer Häuser, um sich vor den Flutwellen zu retten. Einige Personen wurden von Hubschraubern in Sicherheit gebracht. In mehreren Teilen der Stadt kam es zu Stromausfällen, auch bei den Telefonverbindungen gab es Schwierigkeiten. Zu erheblichen Problemen kam es auch in der Stadt Bologna. Die Gemeinde rief die Bürger auf, nur in dringenden Fällen das Auto zu nehmen. Teile der Autobahn A14 nahe der Stadt Pesaro wurde geschlossen.