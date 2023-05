Dauerregen: Hochwasserwarnung für Wien

„In der Nacht auf Mittwoch erreicht die Kaltfront des Skandinavien-Tiefs ,Benedikt‘ Österreich. In Kombination mit dem Italien-Tief ,Chappu‘ ist im Alpenraum noch bis Mittwochmittag mit teils kräftigem Regen zu rechnen“, hieß es am Dienstagabend von der Unwetterzentrale. Und in Wien hat es bereits so viel geregnet, wie sonst durchschnittlich im gesamten Mai. Das letzte Mal wurde 2021 Hochwasserwarnung in der Bundeshauptstadt gegeben. Allerdings handelt es sich laut Gerald Loew von den Wiener Gewässern um eine reine Vorsichtsmaßnahme, wie er in der ORF-Sendung „Wien heute“ erklärte.