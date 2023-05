Österreich startet mit Sieg in den Nations Cup

Österreichs Beach-Volleyballer sind am Montag mit einem Sieg in die Vorrunde des europäischen Nations Cup gestartet. Die topgesetzten ÖVV-Duos besiegten Slowenien in Madrid mit 2:0 und treffen am Dienstag entweder auf Kroatien oder Spanien. Der in drei Phasen bis Juni nächsten Jahres ausgetragene Bewerb ist neben der Pro-Tour-Rangliste die zweite Qualifikationsschiene für Olympia. Es qualifiziert sich aber nur der Sieger des Finalturniers im Frühsommer 2024 für Paris.