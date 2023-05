Wegen Nieser: Frau (72) stürzt mit Pkw in Bach

Zu dem Unfall kam es gegen 16 Uhr. Die 72-Jährige war mit ihrem Auto in Steinberg in Rofan auf der Straße neben dem Mühlbach unterwegs. „Laut eigenen Angaben musste sie niesen und kam deswegen von der Fahrbahn ab“, heißt es von einem Polizeisprecher auf Nachfrage der „Krone“. In weiterer Folge stürzte die Frau in das Bachbett ab.