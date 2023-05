Packungen schrumpfen, Lebensmittelpreise steigen

Rechtsanspruch auf Preis

Die Konsumenten auf die Palme bringen neben versprochenen Aktionen, die es dann nicht (mehr) gibt, auch schrumpfende Packungsgrößen. „Wir bekommen laufend Bilder von Dosen oder anderen Verpackungen, in denen jetzt weniger drinnen ist“, erzählt Weiß. Ebenfalls ein Problem sind falsch ausgewiesene Preise. Etwa, wenn der am Supermarkt-Regal angeschlagene Kilopreis nicht mit der tatsächlichen Rechnungssumme an der Kassa übereinstimmt. Hier fordert die Konsumentenschützerin mehr Handhabe: „Kunden sollten einen Rechtsanspruch auf den ausgewiesenen Preis haben. Derzeit haben sie nur das Recht, das Produkt bei falschen Angaben wieder zurückzugeben.“