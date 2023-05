Autobahnbrücke wieder vierspurig: Chaos verringert

Dort wird, wie berichtet, der Talübergang Steinbrückenbach von Grund auf erneuert, in diesem Bereich ist der Verkehr in den letzten Wochen immer wieder ins Stocken gekommen. Am Mittwoch, sollen nun statt einer Fahrspur in jeweils eine Richtung, zwei Fahrspuren eingerichtet sein, und das Chaos so auflösen (sofern das Wetter mitspielt!). Aber Achtung! Ab 17. Mai gilt auch Tempolimit 60, das mittels Section Control überwacht wird.