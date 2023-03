Autobahn wird abgerissen: Mega-Baustelle startet!

Mit heute, Montag, startet das selbst von der Asfinag als „spektakuläre Mega-Baustelle“ bezeichnete Großprojekt. „Es wird eine Bauweise umgesetzt, die bei uns in Österreich so noch nie realisiert wurde“, sagt Asfinag-Projektleiter Josef Heiß. „Der neue Übergang wird unmittelbar unter dem alten Brückengerüst errichtet.“ Das sei kostengünstiger und nachhaltiger. „Das alte Tragwerk wird als Rüst- und Stützkonstruktion verwendet, damit ersparen wir uns den An- und Abtransport eines speziell gefertigten Rüstträgers. Dann wird das alte Tragwerk abgerissen.“