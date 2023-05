Nachhaltigkeit und Soziales in der Bäckerei Wolf

Die Bäckerei beliefert unter anderen auch den Buschenschank Mondschein in Glasing. Dieser bekommt die Drei-Kilo-Laibe des Buschenschankbrotes bereits geschnitten geliefert – und das soll ab sofort in den neu entwickelten Bienenwachstaschen verpackt werden. Denn diese Beutel sind nicht nur nachhaltig, sie halten auch aufgeschnittenes Brot ausgesprochen gut frisch. „Durch das Bienenwachs wird im Unterschied zu Plastik- oder Papierverpackungen bewirkt, dass die Feuchtigkeit der geschnittenen Brote gespeichert wird und zeitgleich trotzdem Luft zu den Broten gelangt, weshalb sie nicht „schwitzen“ können“, so Georg Wolf.