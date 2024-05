Bitcoin-Höhenflug: Betrüger tricksen Anleger aus

Enormer Aufschwung

Derzeit erlebt der Handel einen neuen Höhenflug. Bitcoin steigt plötzlich wieder. Der Kurs sprang erst vor wenigen Tagen über die Hürde von 60.000 US-Dollar. Immer mehr private Anleger wollen an dem Kuchen mitnaschen – und geraten in einen finanziellen Strudel. So auch viele Burgenländer. Über einen Internetartikel war ein Betroffener aus dem Bezirk Oberpullendorf auf eine anscheinend fachspezifische Webseite gestoßen. Geldanlagen mittels Bitcoin wurden angepriesen und hohe Renditen versprochen, die angeblich von einer KI verwaltet werden.