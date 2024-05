Die „Heimstätte“ aller Segler liegt in Neusiedl

Das 2003 eröffnete Bundesleistungszentrum in Neusiedl am See ist die Brutstätte für rot-weiß-rote Segel-Erfolge. Hier läuft alles zusammen, hier fühlen sich die Athleten wohl, treffen sich zum Training, Austausch und Analysen bzw. feilen mit profesionellen Mitteln an Material und Taktik.