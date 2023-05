Jetzt spricht der Sportchef über Campbells Zukunft

Die „Krone“-Story vom Wochenende, in dem Campbell offen über einen möglichen Abgang in Richtung englischer Premier League spricht, kam für viele überraschend. Nun gibt Altachs Sportchef Tobias Thies vorläufig Entwarnung. „Eileen hat bei uns einen gültigen Vertrag bis 2024. Wir gehen davon aus, dass sie in der nächsten Saison bei uns spielt und würden sie gerne noch länger halten“, erklärt Thies.