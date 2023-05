In Kärnten fehlen IT-Experten: Wirtschaft warnt!

Akuter Mangel in nächsten Jahren

Und in den nächsten Jahren dürfte der Mangel noch akuter werden. „Laut aktuellen Studien werden in den nächsten sieben Jahren allein in Kärnten 2300 IT-Fachkräfte fehlen. Das sind beunruhigende Zahlen“, meint Zandonella. Auch das Angebot eines Informatikstudiums an der Alpen-Adria-Universität sowie technischer Studiengänge an der FH Kärnten und den HTL könne diesen Trend nicht aufhalten. Deswegen fordert die Wirtschaftskammer von der Landespolitik konkrete Maßnahmen, um die Ausbildung auf allen Ebenen zu forcieren.