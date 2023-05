Pkw-Lenkerin kam in Saalfelden auf Gegenfahrbahn

Nicht nur die beiden Lenkerinnen verletzten sich unbestimmten Grades. Auch die Tochter der Unfalllenkerin kam zu Schaden. Die 19-Jährige war neben ihr am Beifahrersitz gesessen. Nach der Erstversorgung brachte das Rote Kreuz die drei Verunfallten in das Tauernklinikum Zell am See. Der Alkomattest verlief negativ.