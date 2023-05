Selenskyj: „Wichtiger Besuch für unseren Sieg“

Mehr als 1000 Polizisten sind zum Schutz des ukrainischen Präsidenten in der Ewigen Stadt im Einsatz. Am Samstag traf er auf Roms Flughafen Ciampino ein und wurde vom italienischen Außenminister Antonio Tajani empfangen. Selenskyj soll in Rom Papst Franziskus, Italiens Staatsoberhaupt Sergio Mattarella und Premierministerin Giorgia Meloni treffen. „Ein wichtiger Besuch für den Sieg der Ukraine“, schrieb Selenskyj nach seiner Ankunft in Rom auf Telegram.