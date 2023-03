Selenskyj spricht jetzt live vor dem Parlament

Zweite Ansprache an Österreich gerichtet

Mit der Ansprache des ukrainischen Präsidenten am Donnerstag vor dem Nationalrat per Video, ist es das zweite Mal, dass sich Selenskyj an Österreich wendet. Ende Juni hatte er im Rahmen des 4Gamechangers-Festivals in der Wiener Marx Halle in einer Live-Schaltung zu österreichischem Publikum gesprochen. Dabei dankte er jenen, „die verstehen, wer an diesem Krieg schuld ist“. Er verteidigte Sanktionen gegen Russland und warnte vor einem „Migrationstsunami“ aus Afrika.