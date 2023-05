Washington Commanders für 6 Milliarden verkauft!

Im August des vergangenen Jahres waren die Denver Broncos für damalige Rekordsumme von 4,65 Milliarden Dollar verkauft worden. „Wir sind höchst zufrieden, uns mit Josh Harris, der aus der Region stammt, und seiner beeindruckenden Gruppe von Partnern auf einen Verkauf der Commanders-Franchise geeinigt zu haben. Wir freuen uns darauf, dass der Verkauf bald zum Abschluss gebracht wird und darauf, Josh und das Team in den kommenden Jahren zu unterstützen“, erklärten Dan und Tanya Snyder in einer Stellungnahme. Die NFL muss dem Verkauf noch zustimmen, was aber als Formalie gilt.