Vom Feinmechaniker zu einem der großen Maler

In der Nähe der Schlögener Donauschlinge liegt der romantische Vierseithof (erste Erwähnung 1230) des Künstler-Ehepaars Manfred und Billa Hebenstreit. 2011 holten sie das verfallene Gehöft aus dem „Dornröschenschlaf“. Hebenstreit werkt darin als Maler und Grafiker. Seine Frau Billa, eine Farbenfachfrau, hält Workshops ab. Der als einer der wenigen Österreicher gefragte Maler hängt in Galerien in Kalifornien, St. Petersburg oder im Wiener Leopold Museum neben einem Picasso, Baselitz, Rainer, Richter oder einer Lassnig.