Bäckerei verleiht „Schmuckkastl“ neuen Glanz

Vor einigen Jahren zogen schicke Uhren und teurer Schmuck in der Auslage des Vorchdorfer „Schmuckkastl“ die Blicke auf sich, ehe in einem der ältesten Gebäude der Gemeinde die Lichter ausgingen. Ab Sommer soll im Haus am zentral gelegenen Schlossplatz 6 wieder reges Treiben herrschen: „Hier entsteht etwas mit Laib und Seele“, versprechen Christine und Gerhard Helmberger auf einem großen Plakat im Schaufenster.