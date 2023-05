32 Millionen Euro für die Belebung der Ortskerne

In Perg präsentierte Wirtschafts- und Raumordnungslandesrat Markus Achleitner (VP) das Aktionsprogramm zur Orts- und Stadtkernbelebung des Landes. „Weil es hier bereits gute Beispiele dafür gibt“, so der ÖVP-Politiker. Das ehemalige Feuerwehrdepot wurde in ein Kulturzentrum umgebaut.