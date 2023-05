„Zu wenig komplex“: IT-Lücken bei SPÖ-Befragung?

Durchschnittlich 100.000 Codes unverbraucht

Der Code bestand aus einer sieben-stelligen Kombination aus Kleinbuchstaben und Ziffern. Das bedeutet, ein Angreifer müsste 367 (=78.364.164.096) Codes probieren, um alle Möglichkeiten durchzuprobieren. Davon sind am Beginn der Befragung etwa 150.000 Codes gültig (Annahme, Anzahl der stimmberechtigten Personen) und bei Annahme einer Wahlbeteiligung von zwei Drittel am Ende noch 50.000 Stimmen gültig. Über den Zeitraum der Mitgliederbefragung sind also durchschnittlich 100.000 Codes unverbraucht. Die Wahrscheinlichkeit bei einem Versuch eine gültige Stimme zu erraten wäre damit 100.000/367.