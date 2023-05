Abzocker locken Salzburger Familien in die Falle

Ein Besuch im Zoo Hellbrunn mit der ganzen Familie oder ein aufregender Tag im Vergnügungspark „Fantasiana“ in Straßwalchen – für viele Salzburger sind derartige Ausflüge in Zeiten wie diesen schier unerschwinglich. Wie fein, dass beide Betriebe im Internet Gewinnspiele gestartet haben. Man muss nur an einer kurzen Umfrage teilnehmen. Wer mitmacht, kann Eintrittskarten gewinnen. Die Gewinnspiele machen derzeit in den sozialen Netzwerken wie Facebook die Runde.