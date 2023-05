Beim Fuhrpark der Obusse über Jahre gespart

An der aktuellen Fahrplan-Misere beim Obus hat das Material wenig Schuld. Das ist die gute Nachricht aus dem Kontrollamtsbericht zum Stadtverkehr. Die schlechte ist, dass das Material die Ursache für viele Probleme der vergangenen Jahre ist, und die Gefahr von Ausfällen nach wie vor hoch ist. Die Kontrollamtsprüfer schreiben in ihrem Bericht, dass „auch in den nächsten Jahren ein hohes systemisches Risiko besteht“.