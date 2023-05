In der Pflege brennt der Hut lichterloh

291 Betten können nicht belegt werden

Insgesamt seien in Vorarlberg 250 Stellen in der Pflege nicht besetzt. „Das führt dazu, dass 291 Betten in Spitälern und Heimen nicht belegt werden können.“ Die Schuld daran verortet Steurer vordergründig bei der Politik. Diese müsse „endlich die richtigen Entscheidungen treffen“. Die Hoffnung auf Besserung hält sich allerdings in Grenzen, zu lasch seien die bislang gesetzten Maßnahmen. Unter anderem müssten die Hebel bei der Ausbildung des gehobenen Pflegedienstes angesetzt werden.