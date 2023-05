Tausende Migranten drängen an Grenze Mexiko-USA

Unermüdlicher Einsatz, um Ziel zu erreichen

Im mexikanischen Matamoros kauften Migranten Schwimmwesten für die Überquerung des Rio Grande nach Brownsville in Texas, sagte die Menschenrechtsaktivistin Gladys Canas. In Tijuana gegenüber von San Diego in Kalifornien haben sich Migranten seit Montag in langen Schlangen an der US-Grenze aufgestellt.