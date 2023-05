Ex-LR Tratter erhält Chefposten bei Neuer Heimat

„Tratter bringt viel Expertise und Erfahrung mit“

Die Kritik dürfte nicht verstummen. Denn seit Montagabend ist bekannt: Tratter hat den Job des technischen Geschäftsführers erhalten und setzte sich damit gegen 14 Mitbewerber durch. In einer Aussendung der Neuen Heimat heißt es: „Als ehemaliger Bezirkshauptmann, Bürgermeister und Gemeindereferent in der Tiroler Landesregierung bringt Johannes Tratter viel Expertise und Erfahrung und ein hervorragendes Netzwerk in sämtliche Tiroler Gemeinden mit, wovon die NHT gerade in Zeiten, in denen vor allem der Grundstücksakquise eine besondere Bedeutung zukommt, sehr profitieren wird.“ Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi hält fest: „Im Falle des technischen Geschäftsführers obliegt dem Land Tirol das alleinige Vorschlagsrecht.“