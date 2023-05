Landesnaher, „gesunder“ Verein ins Chaos gestürzt

Unter anderem gehe es um Mitarbeiter, die in den vergangenen Jahren vom Verein in den Landesdienst gewechselt haben. So weit, so gut – doch das geschah alles ohne Ausschreibung und Objektivierungsverfahren. Völliges Chaos sei dann während der Corona-Pandemie ausgebrochen. Laut Insidern sollen Mitarbeiter für das Contact-Tracing über den Verein angestellt worden sein, gesteuert vom Land, sodass der Verein am Ende gar keinen Überblick mehr über seine eigenen Personalressourcen gehabt hätte. Und dem nicht genug, seien die Contact-Tracer auch noch in der allgemeinen Landesverwaltung eingesetzt worden. LRH-Direktor Günter Bauer wollte zu diesem Bericht noch keine Stellungnahme abgeben, da noch auf eine Antwort der betroffenen Stellen gewartet werde.