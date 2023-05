Schmuggelten Wachen Handys & Drogen für Häftlinge?

2016 ging Beamter mit Schusswaffe ins Kino

Pikant: Einer der Beamten ist kein unbeschriebenes Blatt. 2016 sah er sich in einem Kinosaal in der Millennium City eine Mitternachtspremiere an. Die Cobra musste ausrücken, da der Mann aus unbekannten Gründen eine private Waffe bei sich trug. Und das ausgerechnet wenige Stunden nach den Terroranschlägen in Brüssel, bei denen 32 Menschen ums Leben kamen.