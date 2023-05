Zwei Aufsteiger und ein Absteiger-Quartett

Zugg und Lüftner im A-Kader

Olympia-Held Alessandro „Izzi“ Hämmerle scheint - trotz einer schwierigen Saison - dagegen auch in der neuen Saison im Nationalteam der Snowboardcrosser auf. Anders als Polizeisportler Julian Lüftner, für den es zurück in den A-Kader ging. Im Lager der Skibergsteiger schaffte es der Gaschurner Heeressportler Daniel Ganahl erneut in den rot-weiß-roten Elitekader - sein St. Gallenkircher Teamkollege Daniel Zugg, der in der vergangenen Saison bei mehreren Rennen krankheitsbedingt gehandicapt war bzw. ganz aussetzen musste, wurde hingegen in den A-Kader abgestuft. Gesamtweltcupsiegerin Eva Pinkelnig ist nach wie vor der einzige Ländle-Beitrag zum Nationalteam der SkispringerInnen.