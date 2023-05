EU will Exporte in Drittstaaten begrenzen

Über den Vorschlag der Kommission unter Ursula von der Leyen sollen am kommenden Mittwoch die Vertreterinnen und Vertreter der 27 EU-Mitgliedstaaten in Brüssel beraten. Ziel ist es, das elfte Sanktionspaket noch in diesem Monat zu beschließen. Zusätzlich zu dem neuen Instrument für Exportkontrollen soll es unter anderem auch Strafmaßnahmen gegen weitere Personen und Organisationen umfassen, die den Krieg in der Ukraine unterstützen.