Sanktionen gegen Mutter von Wagner-Chef aufgehoben

Erfolgreiche Klage vor Gericht

Prigoschina war vom EU-Rat am 23. Februar 2022 - einen Tag vor dem russischen Überfall auf die Ukraine - mit Einreiseverbot und Kontensperren belegt worden. Zur Begründung hieß es damals, sie sei auch Eigentümerin des Unternehmens Concord Management and Consulting LLC, das zur Concord Group gehöre, die von ihrem Sohn gegründet worden sei und sich bis 2019 in dessen Besitz befunden habe. Sie sei zudem Eigentümerin weiterer Unternehmen mit Verbindungen zu ihrem Sohn.