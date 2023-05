180 tote Lachmöwen im Rheindelta am Bodensee

Im Vorarlberger Naturschutzgebiet Rheindelta am Bodensee ist das Vogelgrippe-Virus H5N1 nachgewiesen worden. Am vergangenen Wochenende habe sich dort ein „auffälliges Vogelsterben“ ereignet, so die Abteilung Veterinärangelegenheiten der Vorarlberger Landesregierung in einer Aussendung. Für Geflügelbetriebe und Besucher gelten daher nun eine Reihe an Sicherheitsmaßnahmen.